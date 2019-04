La respuesta del Real Madrid tras el ‘fichaje anunciado’ de Adrien Rabiot

Llega en el mercado de fichajes a coste cero y hay más de un club interesado por sus servicios. Vinculado desde hace meses con el Barcelona y la Juventus, Canal+ de Francia aseguró este jueves que Adrien Rabiot tenía un acuerdo con el Real Madrid , algo que mismo club ha desmentido de manera rotunda, según asegura Marca en su edición digital. Según el mismo medio, Florentino Pérez y Zidane no se encuentran interesados en el mediocentro parisino, pese a su juventud y buen fútbol, simplemente hay otros proyectos en mente.



Rabiot no renovó con el PSG al no encontrar un acuerdo económico acorde a sus pretensiones: pretendía una prima de 10 millones de euros y un sueldo también de otros 10 millones al renovar para seguir en París. El mismo caso sigue siendo con el resto de clubes en Europa, sabiendo de sus condiciones futbolistas y de lo que inyectar a la institución que llegue, ya sea el Real Madrid, Barcelona, Juventus y otro club en Europa para el mercado de fichajes.



Rabiot se encuentra castigado por el PSG, mientras que el Real Madrid se encuentra en búsqueda de futbolistas para Zidane. En el puesto de mediocampo se ha postulado a Kanté para que sea el eje en reemplazo de Casemiro, por lo que en España aseguran que lo de Rabiot es una estrategia para elevar su interés y cotización para el mes de julio.



El caso de Rabiot no tiene un panorama claro, salvo el mismo hecho que no seguirá jugando en la Ligue 1. Real Madrid asegura que no se encuentra en sus planes, aunque más de una vez han dicho que no para luego hacerlo oficial. ¿Cómo será ahora? Rabiot busca equipo mientras los meses van avanzando, tal parece que tiene que bajar sus pretensiones.



