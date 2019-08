¡Se cae el mercado! Zidane ofrece una 'solución' al ofrecimiento de Dyabla al Real Madrid

La situación de Paulo Dybala puede ser comparada con la de James Rodríguez en el Real Madrid : el jugador no cuenta para su técnico. El argentino no entra en los planes de Maurizio Sarri y la Juventus está buscando la mejor salida para el futbolista de 25 años (en noviembre cumple 26), aunque la cosa no es tan fácil, sobre todo por el valor de la ficha de la 'Joya'.

Así, y entre las opciones del PSG o Bayern Munich, desde España el portal 'Defensa Central' informa sobre un ofrecimiento del cuadro italiano al Madrid por el pase de Dybala a través de un intermediario 'bianconero' que ha puesto al argentino sobre la mesa como el recambio de Marco Asensio.



Sin embargo, el mismo medio también revela la respuesta de Zidane, quien fue notificado de inmediato desde las oficinas del Bernabéu sobre la oferta que había llegado por Dybala.



A diferencia de James, el argentino sí es del gusto del técnico francés, pero éste fue sincero al indicar que no ahora mismo no tiene espacio en su plantilla.



Aunque el mismo Zidane también habría apuntado que la única opción viable sería la de un intercambio (sin dinero de por medio) entre Dybala y Gareth Bale.

Pero esa medida para la Juventus no tiene caso. El equipo de Turín pretende sacar al menos 60 millones de euros por Paulo Dybala, por lo que la propuesta de solución del técnico francés quedaría en nada, pues ahora mismo en el Bernabéu están pendientes y han puesto todas sus fuerzas en la llegada de Neymar

