La hora es la hora: el Real Madrid vs Brujas ya había empezado... ¡y Bale aún no llegaba al Bernabéu! [VIDEO]

Lo hizo de nuevo. No tomó precauciones ante el terrible tráfico de la capital española, o se quedó dormido, o simplemente mucho interés no tenía. Lo cierto es que pese a no estar convocado,Gareth Bale tenía la obligación de presentarse al Bernabéu a la hora indicada por el club, pero el galés llegó cuando el duelo entre el Real Madrid y Brujas ya había empezado.

El programa televisivo 'Deportes Cuatro', emitió imágenes este miércoles en exclusiva de Bale ingresando cuatro minutos tarde al recinto 'blanco', saltándose así de nuevo el régimen interno del club, que tenía previsto ingresar con el resto de los jugadores a los que Zidane dejó fuera, incluso antes del pitazo inicial.



En el video se ve a un apurado Gareth Bale sorteando a algunos hinchas que se encontraban en los alrededores y esperando a que la seguridad el estadio le abra la puerta para poder ingresar.

Gareth Bale llegó al Bernabéu cuando ya había empezado el duelo ante Brujas. (YouTube)

Reincidente

Esta no es la primera vez que el galés falta o incumple al régimen impuesto por el Real Madrid, pues nada más en enero de este año, el centrocampista tuvo un incidente parecido. El extremo se marchó en el minuto 78 del encuentro de Liga ante la Real Sociedad.

No hubo descanso

Tras el empate a dos frente a Brujas, y a diferencia del duelo ante PSG, esta vez Zidane no les dio descanso a sus jugadores, quienes fueron citados este miércoles a Valdebebas para entrenar con miras al duelo por Liga ante el Granada en el Bernabéu.



Los 'blancos', líderes del torneo, buscarán sacar distancias ante precisamente la escolta. El equipo de Diego Martínez Penas está a un solo punto del de Zidane e intentará dar la sorpresa.

