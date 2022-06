El dilema de Carlo Ancelotti en la final de la Champions League, frente al Liverpool, en París, fue decidir entre Federico Valverde y Rodrygo Goes. Finalmente, el entrenador italiano optó por el futbolista uruguayo para iniciar las acciones ante los ingleses. Semejante hecho dejó tocado emocionalmente al brasileño. Así lo ha revelado en una entrevista en el programa ‘Bola da Vez’. En el citado espacio, el exjugador del Santos confesó que la pasó muy mal en el banquillo y hasta llegó a una pelea con el estratega del cuadro blanco.

“Fue un partido difícil para mí por todo lo que había hecho en semifinales, me moría por entrar. Estoy seguro de que si me metía más tiempo marcaría un gol. Tenía este sentimiento dentro. Me moría por entrar, incluso al final del partido me empecé a pelear con Ancelotti”, comenzó explicando Rodrygo Goes.

El crack del Real Madrid le recordó a Ancelotti en plena discusión que, si habían llegado a la final de la Champions League, fue en parte por sus goles importantes en la etapas anteriores. Finalmente, el entrenador italiano dio su brazo a torcer y el joven delantero sudamericano entró a la cancha del Stade de France de Saint-Denis.

“No estoy seguro de cuántos minutos fueron, pero era casi el final del juego. Le dije a Ancelotti ‘profesor, ¿no voy a jugar?’. Dijo ‘tranquilo, tenemos que cerrar - porque el resultado era de 0-1 y quería cerrar un poco más el equipo”, cuenta el exjugador del Santos de Brasil.

“Entonces yo le dije: ‘Caramba, viejo, estamos aquí por mi culpa, verdad. Tengo que jugar’. (Risas) Me dijo: ‘No, tranquilo. , vas a jugar’. Luego me puso hacia el final . Pero lo que cuenta es el título en sí. Y claro, la historia se escribió en semifinales y estoy muy feliz por eso”, sentenció.

Cabe recordar que Real Madrid venció a Liverpool en la final de la Champions League con gol de Vinicius Junior tras asistencia, precisamente, de Federico Valverde. El cuadro blanco, de esta manera, sumó 14 Copas de Europa en su historia.





