Fue oficial hace unos días por parte del club y el propio jugador, pero los tiempos actuales reza el dicho que “si no está en redes, no es cierto”. Y ello ha salido a hacerle frente Sergio Ramos, ahora ya excapitán y jugador del Real Madrid. El defensor español acaba hoy contrato, el cual no renovará, y ha decidido ponerle fin a su vínculo también en sus redes sociales.

El sevillano seguía manteniendo en sus perfiles en redes su condición de futbolista y capitán de la ‘Casa Blanca’ hasta este miércoles, día en el que ha decidido romper el último lazo que le unía al club.

Así, ahora Ramos ha pasado a describir en su perfil en sus redes como jugador de fútbol, a secas, sin especificar equipo, aún. Además de mantener su vínculo con Unicef y las tres palabras con las que se autodefine: “corazón, carácter y pasión”.

Cabe destacar que Sergio Ramos está en negociaciones para aclarar su futuro, ya que a estas alturas todavía no sabe dónde jugará la temporada que viene. El PSG parece ser el destino más probable para el sevillano, que iniciará una nueva aventura después de toda una vida en el Real Madrid.

La historia de Sergio Ramos con el Real Madrid llega de este modo a su final. Y ahora, las partes con completamente libres para tomar las decisiones que crean convenientes.

En el caso del Real Madrid ya puede nombrar capitán a Marcelo y ceder el dorsal ‘4’ a quien se considere oportuno (probablemente David Alaba). Por su parte, Sergio es libre para firmar con cualquier otro club.

(Foto: Instagram Sergio Ramos)

París gana fuerza

Según informó ‘COPE’, el histórico jugador español tiene muchas posibilidades de aterrizar en el PSG, incluso ya se lo habría comunicado a varios de sus compañeros en el cuadro blanco.

Mientras que ‘Mundo Deportivo’ informó que el vestuario del PSG ya habría sido informado de la incorporación de Sergio Ramos y dieron el visto bueno. Neymar y Keylor Navas lo esperan con los brazos abiertos como referentes del plantel.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO