Isco Alarcón, Marcelo Vieira, Gareth Bale y Luka Jovic. En lo que va del mercado de fichajes de verano, el Real Madrid suma ya cuatro bajas para la temporada 2022-23 y todo apunta a que no descansará hasta deshacerse de todos los jugadores que no entran en los planes de Carlo Ancelotti. Según el diario catalán Mundo Deportivo, la próxima víctima del entrenador italiano está muy bien identificada y no se trata de otro futbolista que Mariano Díaz, el delantero dominicano que ha corrido con muy poca suerte desde que decidió volver a España tras un gran paso por el Lyon francés.

Tal como apunta la citada fuente, el canterano del Real Madrid no tiene el perfil de delantero que Ancelotti busca para suplente de Karim Benzema, razón por la que quiere que la plana mayor lo venda o preste aprovechando que el mercado de fichajes ha empezado.

Desde su llegada al banquillo del Real Madrid, hace una temporada, el italiano le ha demostrado a Mariano que cuenta poco o nada para el técnico con los pocos minutos que le ha ofrecido en cancha. Afortunadamente, al dominicano no le faltan ofertas.

Mariano Díaz jugó en el Lyon antes de volver a Real Madrid.

Siempre según la citada fuente, el Benfica es uno de los clubes que apuesta por tener a Mariano Díaz en sus filas. Tras perder al uruguayo Darwin Núñez, quien se fue a Liverpool, el cuadro lisboeta busca un reemplazo de garantías y cree haberlo encontrado en el delantero del Real Madrid.

Desde su etapa triunfal en Francia, el exOlympique de Lyon no ha vuelto a llamar la atención con el balón en los pies. Es poco probable que vuelva a tener un repunte en el Real Madrid y la institución no le tiene mucha confianza. Lo más cercano es el Benfica y muchos creen que sería lo mejor para su carrera.

Si no llega a encontrar equipo, Mariano volverá a vivir lo que vivió los dos veranos anteriores. Se quedará para cumplir su último año de contrato y asumirá con tranquilidad su rol desde el banco.





¿Qué fichajes hizo el Real Madrid para 2022-23?





Hasta el momento, Real Madrid suma dos fichajes oficiales para el próximo curso. El primero es Antonio Rüdiger, quien llegó desde el Chelsea como jugador libre. El alemán ha firmado contrato hasta el 2026 y ganará 10 millones de euros por año. Jugaría de central, desplazando a Alaba a la banda.

Otro jugador que refuerza al Madrid para la siguiente temporada es Aurélien Tchouaméni. Por 80 millones de euros, más otros 20 en variables, el francés llegó desde el AS Mónaco para convertirse en el próximo reemplazante de Casemiro. El futuro del catorce veces campeón de Europa ya está en marcha.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR