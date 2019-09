De locos: socio del Real Madrid le pide a Ramos que cambie de look y que "deje de hacer el ridículo"

Sergio Ramos se ha convertido en jugador clave en Real Madrid desde que el defensa central español llegó a la 'Casa Blanca' en 2005 procedente del Sevilla. Gracias a su buen juego aéreo y algunos goles, los merengues han ganado incluso torneos internacionales como la Champions League y Supercopa de Europa. No obstante, todos en el cuadro merengue no están contentos, sobre todo por lo que hace fuera de las canchas.

Y es que Sergio Ramos se deja ver alejado de los terrenos de juego del Real Madrid con llamativos looks. Esto no ha gustado para nada a uno de los socios blancos, Jesús María López Gómez (número 1776), quien en la Asamblea de Compromisarios con el presidente Florentino Pérez dio cuenta de qué es lo que piensa del popular 'Camero'.

"Una persona de mi edad y condición puede permitirse el lujo de hacer el ridículo de vez en cuando y sentir placer por ello, pero todo siempre con respeto. Señor presidente, si yo fuese capitán del Madrid, eso no me lo permito. Una vez se presentó con un sombrero rosa y me hizo gracia. El club merece respeto", sostuvo sobre Ramos.

Real Madrid, en deuda por lo que pasó en 2018-19

En otro momento de la reunión, el mandamás del conjunto blanco dio cuenta de las aspiraciones de la institución para esta temporada. "La pasada campaña no salió como hubiésemos querido, pero debe entenderse que todos dieron lo máximo (se ganó la Champions entre 2016 y 2018). Hay que volver al nivel de una etapa inolvidable", indicó Florentino.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid viene de ganarle 3-2 con suspenso al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 4 de LaLiga Santander. Los goles de los dirigidos por Zidane fueron obra de Karim Benzema (doblete) y el volante brasilero Casemiro. James Rodríguez hizo su debut en el torneo español de primera división y ahora la mira está en PSG por la fecha 1 de la Copa de Europa.

► Le roban la casa y le dejan vacía la caja fuerte: el calvario de Umtiti en Barcelona

► La explicación de Florentino de por qué no pudo fichar a Lewandowski

► El 'mazazo' Ansu Fati y Barcelona a Vinicius Junior

► Blooper y gol ante Racing ante decepción de Maradona en el banco