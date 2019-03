El día D de Solari: se define su futuro en el Real Madrid de Florentino Pérez

Se define la continuidad de Santiago Solari. El técnico argentino, quien luego de la derrota frente al Ajax en la Champions League pendía de un hilo, ahora puede correr otra suerte. La victoria frente al Valladolid ha generado aceptación de parte de la directiva madridista, quienes también han visto como los jugadores han apoyado al ‘Indiecito’ en su paso por el banquillo del Real Madrid. En otras palabras, por ahora no lo quieren fuera, sino que prosiga al mando de la plantilla en pro de clasificar a la siguiente Champions League.



Karim Benzema y Nacho salieron a declarar en zona mixta que la continuidad de Solari es necesaria para terminar el último tramo de la temporada. Lo que resta del campeonato no es pesado, quedando solo LaLiga por lo que Solari y los dirigidos pueden tener buenos resultados para culminar en el tercer de LaLiga. Sin embargo, ¿qué apura a Florentino?



El deseo de armar la plantilla para la próxima temporada y que el técnico ya ponga una idea sobre un plantel que ha perdido el toque en el 2018-19. Isco no está con el equipo, Marcelo menos y la conducción de Solari no ha sido de las más deseadas, pese a que ha tenido – por momentos – resultados que han agradado a la plana madridista.



Solari sabe que su final está cerca, pero no desea acabarlo así por ahora. Si llega Mourinho, Zidane u otro técnico, se pondrá en marcha el plan de Florentino Pérez: la reestructuración del club y sus jugadores para armar un equipo competitivo para el curso del 2019-20.



