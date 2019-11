Apenas dos veces titular: Kubo sufre en Mallorca las consecuencias de no haber seguido en el Castilla

Take Kubo , cedido por el Real Madrid al Mallorca hasta junio de 2020, sigue sin tener sitio en el equipo titular del técnico Vicente Moreno dos meses después de llegar a la isla en calidad de fichaje “estrella” de los bermellones.



Kubo, de 18 años, vio todo el partido desde el banquillo en el empate 2-2 entre el Mallorca y el Osasuna, y aunque saltó al césped a calentar, Moreno confió en otros futbolistas -Aleksandar Trajkovski, Yannis Salibur y Abdón Prats- para darle otro aire a su equipo en la segunda parte.



El nipón solo ha sido titular esta temporada en los partidos ante el Atlético de Madrid en Son Moix -estrelló un disparo en los palos y fue el mejor- y Deportivo Alavés en Mendizorroza, ambos sellados con derrotas (0-2 y 2-0).



Takefusa Kubo sacó el máximo provecho de los amistosos de pretemporada del Madrid pero, al parecer, para Zidane no fue suficiente. (Youtube) Takefusa Kubo juega en Mallorca, pero pertenece a Real Madrid.

Debutó con el Mallorca y en Primera División en el campo del Mestalla sustituyendo al croata Ante Budimir en el minuto 78, y desde entonces, su aportación al equipo, medida en minutos, ha sido escasa y solo ha dejado detalles de la gran calidad técnica que atesora.



Saliendo desde el banquillo provocó un penalti ante el Athletic Club de Bilbao, que falló su compañero Abdón Prats, no desentonó al sustituir a Lago Junior (min. 56) en el triunfo frente al Espanyol y dio un pase de gol a Budimir en la derrota (4-2) en Getafe.



Frente al Madrid, dueño de sus derechos federativos, salió en el minuto 58 para sustituir a al ex madridista Aleix Febas, pero pasó desapercibido, al igual que en Butarque ante Leganés, donde el Mallorca perdió 1-0.



Moreno ha afirmado que con Kubo “hay que ir despacio” para no cargar sobre sus hombros responsabilidades que no le competen por su juventud. También, en algunas ocasiones, ha mostrado su malestar por las constantes y reiteradas preguntas sobre los escasos minutos que da al denominado ‘Messi japonés’.



Fuente: EFE

