¡Basta, Kubo, basta! Dejó tres en el camino y anotó golazo en los entrenamientos del Real Madrid [VIDEO]

Real Madrid hizo fichajes estrellas para esta temporada. La llegada de Eden Hazard y Ferland Mendy se llevaron los ojos del mundo; sin embargo, no so precisamente esto los que han emocionado a los fanáticos en la pretemporada. Takefusa Kubo , joven promesa japones, no para de recibir halagos.

El volante de 18 años hizo su debut el pasado sábado en la derrota ante el Bayern Munich por la International Champions Cup. A pesar del mal resultado dejó una grata impresión. Zidane confió en él por lo mostrado en los entrenamientos. Este lunes lo volvió a hacer.

En las imágenes transmitidas por Real Madrid TV se observa como el futbolistas procedente del Tokyo F.C. recibe el balón en el área, gira, se logra sacar de encima a tres futbolistas blancos, entre ellos a Dani Carvajal y saca un potente remate para gritar gol.

Take Kubo y el golazo en los entrenamientos del Real Madrid. (Real Madrid TV)

Los entrenadores en Montreal han quedado más que sorprendido con su nivel de juego maduro para un chico tan joven. El siguiente paso es el primer equipo pero para lograrlo tendrían que darle espacio en el cupo de extracomunitarios, tal como hicieron con Vinicius.



Real Madrid aprovechará la corta edad del jugador para dejar fichas libres tanto en la primera plantilla como en el Castilla además de darle la posibilidad de jugar en los tres equipos.



► Con Bale fuera del Real Madrid: Rondón, Paulinho y los megacracks que militan en la Superliga China [FOTOS]



► ¡Florentino pierde la paciencia! Explota con fichaje del Real Madrid por su estado físico [FOTO]



► "Jugar en Valencia es mejor que estar en el banco del Barcelona": el dardo de Jasper Cillessen



► ¡Guiño para Bale! El club que empezó a seguirlo en Instagram y es favorito para sacarlo del Real Madrid