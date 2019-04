No tan crack como 'Ney' y Mbappé: 150 millones de Florentino para llevarlo al Real Madrid

No vale como un Neymar o Kylian Mbappé, pero rinde a un máximo nivel en LaLiga como en la Champions League. Florentino Pérez tiene piedras en el camino de cara a la próxima temporada. Con una inversión de más de 800 millones de euros en la remodelación del Santiago Bernabéu, el presidente tendrá que agotar todas sus posibilidades para traer a los jugadores que quiere Zinedine Zidane para volver a la élite en Europa. Y así va el camino…



Si necesita 280 millones de euros para fichar a Mbappé y más de 300 por el caso de Neymar, Antoine Griezmann podría llegar a cambio de 150 millones de euros. Con una cláusula de 200 millones con el Atlético de Madrid, el delantero galo tendría que decidir no jugar con los colchoneros y saber la molestia que implicaría eso con los fanáticos del club.



De acuerdo a medios españoles, Griezmann siempre confesaba simpatía con el Real Madrid desde chico y tiene como ídolo a Zinedine Zidane, por lo que cabría la posibilidad de que el atacante medite una posible oferta de parte los directivos de Chamartín. No obstante, ¿aceptará tal ofrecimiento? Griezmann ya había descartado al Barcelona en el pasado de mercado de pases, por lo que todo se hace más complicado para él y el traspaso.



Real Madrid necesita de un extremo de calidad, pero Florentino Pérez deberá abrir la chequera para fichar a un jugador top: Griezmann es uno de ellos, ahora falta el poder de persuasión para hacer que ‘Grizz’ decida cambiar el Wanda Metropolitano por el nuevo Bernabéu.



