La crisis ha llegado al Real Madrid luego de temporadas de ensueño con Champions League. El equipo no tiene rumbo en LaLiga y ahora se ha quedado sin capitán para el barco. Julen Lopetegui ha dejado de ser el entrenador del equipo en un durísimo comunicado de la institución y, en medio de los rumores de Antonio Conte, ha salido una información en España que habla de dos exigencias de Sergio Ramos al presidente Florentino Pérez.



En 14 días, el Real Madrid debe oficializar a su nuevo técnico. Y, de acuerdo a una publicación del diario AS, el capitán madridista, Sergio Ramos, le habría dado solo dos nombres a Florentino: Roberto Martínez y Mauricio Pochettino.



El plantel ha conversado y ha definido a esos candidatos en reemplazo de Julen Lopetegui, por lo que Antonio Conte – también en problemas por la negociación – no es del gusto de la plantilla madridista.



El Real Madrid anunció oficialmente este lunes la destitución del técnico Julen Lopetegui, que será sustituido provisionalmente por el entrenador del filial, el argentino Santiago Hernán Solari.



El Real Madrid "ha acordado resolver el contrato que vinculaba al entrenador Julen Lopetegui con el club", informó la entidad blanca en un comunicado, tras la celebración de una junta directiva presidida por el presidente Florentino Pérez.



"Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad, tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el primer equipo, cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada", añadió la nota, al día siguiente de la dura derrota 5-1 contra el Barcelona.



La directiva 'merengue' entiende que "existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha".