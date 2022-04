Thibaut Courtois resaltó el triunfo de Real Madrid (2-1) ante Celta de Vigo en condición de visita para mantenerse en la cima de la tabla (69 puntos) y sacar 12 unidades de ventaja al segundo puesto que es Sevilla. Al respecto, el portero no cree en polémicas y consideró que los penales cometidos a su equipo fueron claros.

“Es muy importante ganar ya que fue un partido muy difícil y se puede sufrir. Cuando he jugado aquí ha sido muy duro, no sé si nos merecemos ganar porque en la primera parte he hecho dos paradones, pero hemos ido a su área y son tres penales justos porque son los tres”, dijo en Movistar.

El guardameta explicó con detalles las infracciones: “El primero y el segundo son muy claros, el tercero es el que desde mi portería es más difícil de ver, pero al final si metes el pie, nos han pitado penales así en contra también y ahora ha sido a favor. Hace mucho que no nos cobraban tres”.

Por otra , también se refirió al gol anulado de Thiago Galhardo. “Él remata, yo hago un paradón, la empujo al palo, Iago está en fuera de juego e impide a Alaba sacar el balón. Eso es fuera de juego y él lo entiende”, añadió el arquero de la ‘Casa blanca’.

Real Madrid piensa en Chelsea

La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti deberá mentalizarse en el encuentro de ida frente a Chelsea por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El partido se jugará este miércoles a las 2 p. m. (hora peruana) en el Stamford Bridge. Luego, el cuadro inglés visitará el Santiago Bernabéu el 12 de abril.

Al respecto, Courtois resaltó las virtudes de sus rival. “Perdió en casa (4-1 ante Brentford), pero estará muy fuerte. Va a ser un partidazo. Tenemos que dar más porque nos falta intensidad a veces. Allí no podemos fallar en eso, luego el fútbol lo tenemos”, añadió.