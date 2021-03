A través de una entrevista para HLN, el portero belga Thibaut Courtois, ha lamentado el poco aprecio que tiene en su país. A pesar de ser una de las piezas clave en el cuadro de Zinedine Zidane, el guardameta afirma que recibe un trato que no se merece. Del mismo modo, habló sobre los futbolistas más destacados de su país y la Eurocopa.

“Tuve tres años fantásticos en el Atlético, recibí elogios de toda Bélgica. Me convertí en Deportista del Año y pensé que estaba bien. Hoy tengo la sensación de que todo lo que hago se ha vuelto normal. Mi actuación en ese partido contra el Valladolid, creo, pareció que no había existido. Parece que seguir jugando a un alto nivel en el club más grande del mundo ya no vale la pena”, mencionó Thibaut Courtois.

Critica su país

“Cuando ves de dónde vengo en el Real Madrid... Sobreviví a un tsunami allí. En 2020 gané la Supercopa con una parada decisiva en los penaltis. Y luego leo de los analistas: ‘Courtois merece el trofeo de Mejor Belga menos que Lukaku porque siempre estuvo con la selección nacional mientras que Courtois se retiró algunas veces...’. No fui a Dinamarca en septiembre, porque simplemente venía de vacaciones y pensé que necesitaba una buena preparación”, mencionó el guardameta belga.

Como bien sabemos, Thibaut Courtois fue el blanco de críticas luego de fichar por el cuadro español, puesto que causaba mucha molestia a los seguidores del Atlético de Madrid. El belga disputó tres temporadas con el cuadro colchonero.

Sueña con ganar la Eurocopa

“Si tenemos al mejor Eden (Hazard), al mejor Kevin (De Bruyne) y el mejor Romelu (Lukaku)... Entonces seremos aspirantes a la victoria. No creo que tengamos un equipo peor que hace dos años en el Mundial. Algunos se rendirán, otros se irán, pero otros han evolucionado y adquirido más experiencia”, mencionó el guardameta.

El Real Madrid tiene una importante tarea el próximo martes. El cuadro de Zinedine Zidane tendrá que cerrar su clasificación a los octavos de final de la Champions League ante Atalanta, cuadro al que venció por 1-0 de visita.





