Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, reconoció la frustración que siente el equipo ‘blanco’ tras una semana de malos resultados, con empate en Liga ante Villarreal y derrota en la visita al Espanyol, más el encuentro perdido en Liga de Campeones contra el Sheriff, y afirmó que están “seguros” de levantarse pronto.

“Triste terminar una mala semana con otro resultado negativo”, escribió Courtois en redes sociales junto a una imagen realizando una parada ante el Espanyol, que le marcó dos tantos que significaron la primera derrota liguera del Real Madrid este curso (2-1).

“Frustrado pero podéis estar seguros de que nos levantaremos”, añadió el portero belga, que se marcha con su selección para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones, competición en la que se enfrentará a Francia en semifinales.

Segunda derrota de la semana

Irreconocible en su planteamiento y endeble en defensa y sin balón. No bastó el tanto de Karim Benzema, que se reafirmó como el líder de la carrera por el Pichichi con su noveno gol del curso liguero. El exmadridista Raúl de Tomás, en el minuto 17, y el exbarcelonista Aleix Vidal, en el 60, golpearon al conjunto blanco para sumar su segundo triunfo de la temporada.

Tras el empate en casa ante el Villarreal (0-0) y la debacle en Champions ante el Sheriff Tiraspol (1-2), el Real Madrid enlaza su tercer choque sin vencer, algo que no ocurría desde la época en la que Julen Lopetegui ocupaba el banquillo. Aun así, continúa líder con 17 puntos, los mismos que un Atlético de Madrid que el sábado hurgó todavía más en la herida del Barça (2-0).

Por su parte, Ancelotti mostró su preocupación tras la derrota frente al Espanyol (2-1) este domingo por LaLiga, y aseguró que lo de este sábado “no es un accidente” y han “merecido perder”.

“Hemos jugado mal, estoy de acuerdo, no hay mucho qué decir. Hemos empezado el partido con una idea y esta idea después ha cambiado al encajar el primer gol. Y no fuimos capaces de mantener la calma, hemos tenido confusión, el equipo no estaba bien posicionado con balón y sin balón”, analizó el italiano en rueda de prensa.

