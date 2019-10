Primero yo: la otra historia sobre la salida de Courtois contra Brujas en la Champions

Sigue siendo la pregunta del millón de dólares. Si Thibaut Courtois padecía de una gastroenteritis, ¿por qué fue titular en el partido del Real Madrid contra Brujas? El arquero belga sufría de una enfermedad desde antes del 1 de octubre, pero igual así se paró bajo los tres palos en el Santiago Bernabéu. ¿El resultado? Dos goles más a su cuenta, una lluvia de críticas de parte de todos los fanáticos blancos y Zidane lo cambiaba para el segundo tiempo y –al menos así – empatarles el duelo a los belgas en la segunda jornada de la Champions League.



Cuatro días después, en el encuentro contra el Granada, Courtois ni apareció en banco de suplentes. Los médicos del Real Madrid recomendaron que no sea convocado para descansar y su recuperarse de su enfermedad. Ahora, en una semana de Fecha FIFA, el ex Chelsea entrena a la par con sus compañeros de Selección - con uno o dos kilos menos – con total normalidad para verlo de titular en los partidos de Bélgica ante San Marino y Kazajistán.



Courtois entrena con normalidad con Bélgica. (Foto: Getty Images) Courtois entrena con normalidad con Bélgica. (Foto: Getty Images)

¿Courtois pidió ser cambiado?

Diario Gol asegura que Courtois pidió ser cambiado en el encuentro ante Brujas. El portero belga no estaba a gusto con las sensaciones que había en el estadio, pese a que él había decidido a estar en el partido. Pese a su enfermedad, Courtois quería serle de utilidad a Zidane. No obstante, la apuesta no le resultó y terminó encajando dos tantos en el primer tiempo.



Con el resultado en contra, sintiéndose mal y los pitidos de los hinchas, Courtois no quiso salir más al campo de juego. Areola lo sustituyó en el segundo tiempo y no ha salido más del arco.

El portero francés – parece – ser el nuevo dueño del arco hasta que Zidane opte por regresar a Thibaut, quien hasta la fecha ha recibido 11 goles en ocho juegos disputados.



El sábado 19 de octubre , Real Madrid visita a Mallorca por LaLiga. ¿De quién será el arco?



