Las últimas actitudes de Gareth Bale en el banco del Real Madrid, donde se le ha visto ponerse el barbijo sobre los ojos y simular estar dormido, han cansado no solamente a los hinchas del equipo merengue, también a sus compañeros. Así lo ha revelado el alemán Toni Kroos.

En un podcast en Alemania (Lauschangriff), el volante del Real Madrid expresó que ni él ni sus compañeros están a gusto con el clima que se vive entre Gareth Bale y el club, sobre todo en los últimos meses, en los que la relación entre Zidane y el futbolista se ha enfriado por completo.

“No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora. Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil”, dijo.

A pesar del ‘palo’ que le pegó a Gareth Bale, Toni Kroos valoró todos los títulos que el Real Madrid ganó con la ayuda del galés en los últimos años.

“Ciertamente no es tanto como parece. Todo está bien en el equipo. Lo conozco desde hace seis años y hemos ganado algunas cosas bastante importantes juntos”, dijo el internacional con la selección de Alemania.

Gareth Bale llegó al Real Madrid en 2013 desde el Tottenham.

Sobre su llegada al Real Madrid

Por otro lado, Kroos dio detalles de su llegada al Real Madrid en 2014, cuando militaba en Bayern Munich. El alemán contó que también tuvo una propuesta del Manchester United.

“El Manchester tenía interés antes del Mundial y estábamos cerca, pero mi agente me llamó y me dijo lo del Madrid. Y cuando aparece el Madrid, al Manchester le pones atrás en la fila. Luego en el Mundial Löw me dijo que si me iba al Madrid y se lo conté. Él se alegró y me dijo que no había problema si tenía que negociar algo durante la competición”.