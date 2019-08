Pero eligió al Real Madrid: Toni Kroos reveló que tenía acuerdo con equipo top inglés en 2014

Un tremendo Mundial Brasil 2014 fue el que tuvo Toni Kroos. Titular con Alemania y con un golazo en semifinales ante Brasil, el volante dio el gran salto desde Bayern Munich al Real Madrid , en donde lo ha ganado casi todo en la 'Casa Blanca'. Solo le falta llevarse la Copa del Rey y espera hacerlo en la nueva temporada española que está por comenzar.

Sin embargo, Toni Kroos lo tenía hecho con otro equipo que no era Real Madrid antes de consumarse su traspaso al Bernabéu. Este jueves, el ex mediocampista bávaro reveló que había llegado a un acuerdo con Manchester United en aquel año de la Copa del Mundo.

"Sabía que el United me quería y el técnico David Moyes respaldaba de manera absoluta mi fichaje. Hablamos y pasamos una tarde muy agradable. Me convenció y al final acordamos hacerlo", le dijo Kroos a la revista GQ.

Pero no quedó allí. El canterano del Bayern habló de qué tan cerca estuvo de Old Trafford. "Acordamos de palabra. No soy alguien que se preocupe por el 'pudo ser'. Casi fui jugador de ese club, pero no pasó. Algo es cierto: allí no habría ganado tres Champions seguidas", añadió.

Ya son cinco los años en que Toni Kroos defiende los colores del Real Madrid en el que comparte volante con otras dos figuras: Luka Modric y Casemiro. El objetivo para la nueva campaña es ganar LaLiga.

