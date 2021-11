Si un jugador que ha mostrado compromiso en el Real Madrid desde que pisó el Bernabéu, ese ha sido Toni Kroos. El mediocampista alemán siempre ha destacado por su profesionalidad y cumplimiento de sus obligaciones, así estas le obligen a colocar al club ‘blanco’, en determinados momentos, por encima de su propia selección. Esto último ocurrió hace poco y el mismo futbolista se ha encargado de revelar lo que pasó.

El centrocampista ha desvelado en su podcast ‘Einfach mal Luppe’n, que graba junto a su hermano, una curiosa anécdota que tuvo lugar hace unos días. Y es que la Federación Alemana le ofreció viajar a la concentración para recibir una despedida junto a Joachim Löw.

Sin embargo, Kroos rechazó acudir a la despedida porque al día siguiente tenía entrenamiento con el Real Madrid y prefirió cumplir con su rutina en Valdebebas.

De hecho, hace poco el alemán de 31 años contó los secretos del éxito de su carrera y destacó la clave e importancia de entrenar todos los días. Y así lo cumple, del dicho al hecho con su última acción.

“Lo importante es entrenar y entrenar cada día. Es también importante tomar buenas decisiones. Para llegar a un nivel profesional a veces tienes que decir no a los amigos y entrenar. No es fácil. Yo lo he vivido. Sólo hay un camino para llegar al fútbol profesional y por eso quiero ayudar a la gente”, dijo el volante alemán.

“La clave es una palabra: entrenar. No puedo decir nada más. En el fútbol profesional cada jugador puede hacerlo, pero lo importante es hacerlo perfecto y para eso tienes que entrenar. También hay que hacerlo perfecto en la situación necesaria: en los partidos, con presión. No puedo decir mucho más que entrenar porque es una técnica y la técnica se puede entrenar”, agregó

Cabe recordar que Toni Kroos llegó al Real Madrid a mediados de 2014 tras una destacable campaña en el Mundial de 2014. Antes cumplió un buen papel con la casaquilla del Bayern Munich.

