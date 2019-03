¿Y la planificación? Los millones en fichajes que lamentó el Real Madrid en la derrota ante Ajax por Champions

La partida de Cristiano Ronaldo dejó abierta una herida que poco o nada hizo Florentino Pérez y el Real Madrid para subsanar. Quizás, en mente estuvo la remodelación del Santiago Bernabéu o una planificación a largo tiempo con fichajes que se vayan acoplando a la institución con el correr de los años.

Pero, ¿y el ahora? Real Madrid fichó a Brahím Díaz (18 millones de euros) y Odriozola (32 millones de euros), repatrió a Mariano (22 millones de euros) para suplir la ida de su máxima estrella en la última década, pero no fueron suficiente. Los tres no fueron siquiera convocados para el partido. Courtois (45 millones), el arquero que llegó por deseo del 'dire', fue el único titular y lo ha sido habitualmente en esta temporada, pero su actuación en la victoria del Ajax dejó mucho que desear. Muchos se siguen preguntando por la ausencia inmerecida de Keylor Navas.

La afición madridista no comprende por qué no se trajo a un jugador capaz de suplir la ausencia de Cristiano Ronaldo, o un goleador que traiga consigo los goles que se llevó el portugués. La planificación de Madrid de cara al futuro trajo su primer y más grande fracaso.



El equipo que dirige el 'Indiecito' Santiago Solari quedó eliminado en una semana de la Copa del Rey y fuera de la lucha por LaLiga a manos del Barcelona; y el Ajax le dio el último mazazo con la derrota -con humillación incluida- por Champions League. Solari no tomó en cuenta a muchos de los que llegaron, ni a los consagrados como Marcelo, Bale (ingresó) o Isco, de los relegados en el equipo.



Lo único claro es que el Madrid necesita una reestructuración. Todo comienza con la cabeza. Un DT que tenga los galones suficientes para hacerse cargo del equipo; un goleador con un romance con la red como lo tenía CR7; un fichaje estrella que llegue para asumir el liderazgo, y otros que sumen en la los puestos en los que más sufre el equipo. Con esos millones invertidos, el Madrid podría haber tenido otro destino en la última semana.

