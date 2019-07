El trueque que ofrece Florentino Pérez por Neymar: más de 150 millones y un crack

Florentino Pérez insiste por Neymar , pese a que Zidane no le interesa mucho el futbolista. En España se asegura que para el mercado de fichajes de verano, el presidente madridista prepararía un trueque al PSG para que se interese en deshacerse de ‘Ney’ y tener un futbolista, de acuerdo a sus expectativas para la próxima temporada. ¿Quién sería el sacrificado del mandamás del Madrid? Nada menos que Casemiro, el músculo de la medular del equipo.



¿Cuál sería la propuesta del Real Madrid ? Más de 150 millones de euros y pase del mediocampista de la Selección de Brasil para llevar a Neymar a la ‘Casa Blanca’. El delantero brasileño se encuentra valorizado en más de 222 millones de euros, por lo que Florentino Pérez pretendería pagar parte de su fichaje con dinero y la otra con un futbolista del gusto de ‘Zizou’, pero que también alegraría también a los jeques y directivos del PSG.



¿El problema del Real Madrid? No tiene nadie seguro en su puesto, luego de la partida de Marcos Llorente al Atlético de Madrid. Sin embargo, la obsesión de Florentino podría más para cumplir un viejo sueño: lo quería en el club desde que era un chico hasta cuando jugaba para el Santos de Neymar. Ahora podría cumplirse el sueño realidad en el mercado de pases.



Con el pago de la cláusula de Antoine Griezmann para mañana, el Barcelona podría retirarse de la puja por el astro brasileño, al saber que el PSG es un hueso duro de roer. No hay tanta prisa en los parisinos de vender, salvo que la oferta sea sumamente atractiva para ellos.



