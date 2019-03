Última hora: reunión de Florentino Pérez para definir el futuro de Santiago Solari

Se encuentran reunidos a altas horas de la noche. Florentino Pérez le ha pedido una reunión a José Ángel Sánchez, director general del club, de última hora para definir la situación de Santiago Solari en el Real Madrid. Fuentes cercanas del club, de acuerdo a medios españoles, se encuentran a favor y en contra con la situación del ‘Indiecito’ en el cargo. Si sigue su curso puede que el Madrid clasifique a la siguiente Champions League, pero también existe la incertidumbre de que no lo haga y sea el mayor papelón internacional del club.



Las cabezas del club se encuentran reunidas en Madrid para analizar la situación de la última semana: eliminación de la Copa del Rey, Champions League y quedarse fuera de la pelea de LaLiga en manos del Barcelona. Los acontecimientos deportivos, y la revelación del presidente del Real Madrid con Sergio Ramos, tan solo han avivado una crisis deportiva que ‘sacude’ la interna de la institución de manera deportiva e institucional en la actualidad.



¿Qué queda? La relación entre parte de la plantilla y Solari no es de las mejores. El técnico argentino optó por sacar a Isco, Marcelo y otros jugadores, mientras que el Real Madrid se encuentra en medio de una crisis deportiva que medita la posibilidad de traer un nuevo técnico para el fin del curso. ¿Llegará Mourinho? La situación es muy incierta.



El caso es particular. El croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha reconocido este jueves, en un mensaje publicado en sus redes sociales, que la última había sido "la semana más difícil" de su vida.



El Balón de Oro balcánico apunta, no obstante, que "el éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que te caes" y termina con un "HalaMadrid". Modric se pronuncia así después de que en una semana el Real Madrid cayera ante el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey y en LaLiga Santander y frente al Ajax en la Champions League, encuentros todos jugados en el Santiago Bernabéu.



Así pues, en estos partidos el conjunto de Santiago Solari perdió todas sus opciones de sumar un nuevo título, ya que, fuera de los torneos de eliminatoria, en la competición liguera tiene al líder Barcelona a doce puntos, con lo que su objetivo debe ser, al menos, mantener plaza de Champions.



