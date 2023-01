No cabe duda que Bernardo Silva es uno de los jugadores que podría abandonar el Manchester City en la próxima temporada. Y es que esta situación, que se ha venido repitiendo en los últimos años, ha tomado mucho más fuerza luego de las recientes declaraciones del futbolista luso y su deseo de regresar a Benfica. No obstante, existen otros equipos que buscan aprovechar este panorama, como es el caso del FC Barcelona, uno de los clubes que viene siguiendo de cerca al mediocampista. Eso sí, tal parece que el cuadro blaugrana no está solo en la puja, ya que su clásico rival, Real Madrid, también estudia el fichaje del ‘20′ del conjunto ‘citizen’.

El cuadro ‘merengue’, actualmente presidido por Florentino Pérez, es uno de los nuevas escuadras en preguntar por la situación del jugador luso, según informó el portal fichajes.net. Asimismo, luego de que Silva dejó clara su postura sobre su continuidad en el Manchester City, los rumores sobre su adiós, pudiendo tener al Santiago Bernabéu como su próximo destino, han aumentado.

Como se recuerda, el Real Madrid busca un relevo para el mediocampo, específicamente en el puesto de Toni Kroos, quien está muy cerca de colgar las botas a final de temporada. Por ello, siempre y cuando el FC Barcelona no decida adelantarse al conjunto blanco, el traspaso del portugués podría darse en este mercado invernal.

Es necesario mencionar que Bernardo Silva estuvo muy cerca de marcharse del Manchester City en el paso mercado, ya que Pep Guardiola no contaba con él. Además, su representante, Jorge Mendes, estuvo en la búsqueda de clubes para continuar su carrera, encontrando ahora una vía de escape más que interesante en el 14 veces campeón de la Champions League.

Un sueño por cumplir

El mediocamoista aseguró que está dispuesto a salir del City, siempre y cuando encuentre una propuesta más que le atraiga más. “No ocultaré que mi objetivo en los últimos años, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será cambiar a un nuevo proyecto. Al entrar en un nuevo equipo a la edad de 29 años, solo terminaría ese contrato a los 34 años”, apuntó.

Sin embargo, el jugador del conjunto ‘citizen’ reveló que uno de sus deseos es fichar por el Benfica. “Si me preguntas qué pensaba hace 10 años, mi objetivo era regresar al Benfica a la edad de 32 años como máximo. ¿Qué pienso hoy? Depende de lo que pase el próximo verano. No voy a mentir, es algo en lo que pienso todos los años. Siempre ha sido un objetivo. No pude cumplir mi sueño de jugar en el Benfica cuando tenía 19, 20 años, pero todavía quiero cumplirlo”, mencionó.





