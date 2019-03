No sorprende que se quiera ir: vestuario del Real Madrid ve que este crack perdió liderazgo

En Real Madrid ya han dado por sentado que no ganarán nada esta temporada. Eliminado de la Copa del Rey y Champions, y fuera de carrera en LaLiga Santander, al club merengue solo le queda terminar la campaña de la mejor manera. Y es que, tras la marcha de Cristiano Ronaldo, nadie dio un paso al frente y uno de los últimos señalados es Raphael Varane.

Sucede que el diario AS apunta que parte del vestuario del Real Madrid considera que Raphael Varane ha perdido liderazgo en los últimos meses, sobre todo cuando no ha tenido al lado a su compañero en la defensa central, Sergio Ramos.

Indica que cuando el 'Camero' no estuvo a su costado, el nivel de Varane ha quedado más que en evidencia. Por ejemplo, uno de sus peores partidos en la temporada fue el 4-1 ante Ajax en el Bernabéu por la vuelta de octavos de final de la Champions.

También, se le critica que cuando las 'papas queman' (derrotas a lo largo de la temporada) no haya pasado por la zona de prensa para hablar con los medios. Casi todos los jugadores lo han hecho para explicar el irregular desempeño del equipo, pero él no. Como se recuerda, la prensa europea sostuvo que 'Rapha' se iría del Madrid porque no le hicieron un homenaje tras su título en Rusia 2018.

Por otra parte, Raphael Varane se centra - de momento - en lo que hará con la Selección de Francia en los partidos contra Moldavia e Islandia por las dos primera dos jornadas de las Eliminatorias Euro 2020.

Varane lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid. (Foto: Getty Images) Varane lo ha ganado todo con la camiseta del Real Madrid. (Foto: Getty Images)

► Real Madrid haría tremendo cambio cromos con el United con tal de tener a Paul Pobga

► El cambio de discurso de Pogba hacia Barcelona que no gustará nada en Real Madrid

► Casillas, Pizarro y los 'veteranos' que jugaron en la élite

► Manchester United prepara oferta de más de 100 millones por joven figura inglesa