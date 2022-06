La renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid no solo está encaminada y acordada, sino que podría ser mejor de lo esperado para el atacante brasileño. El futbolista, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024 y ampliará por 2 temporadas más, podría tener un bonus ‘astronómico’ y todo pasa por el Balón de Oro.

Según información que ha revelado el medio madridista ‘Defensa Central’, por fuentes cercanas a la operación, el salario de ‘Vini’ (que pasará a ganar 10 ‘kilos’ netos) podría llegar a subir 2 millones de euros más por temporada.

En su nuevo contrato tendrá este bonus astronómico si consigue subirse al podio de los tres mejores jugadores del mundo del Balón de Oro 2026. Para así llevarse hasta 12 millones de euros por temporada y situarse en el escalafón de los que más dinero ganan en la plantilla ya sin Gareth Bale.

Además, el internacional brasileño tendrá también una nueva cláusula de rescisión, que pasará a ser de 1.000 millones para protegerse del poderío económico de los denominados ‘clubes estado’ como el PSG.

Sin Mbappé o Haaland al menos en el futuro inmediato, la idea del Real Madrid es dirigir todos sus focos a Vinicius Junior, y convertirlo en el jugador bandera. En el Bernabéu ya no quedan dudas luego de su gran temporada en la que anotó 21 goles y repartió 22 asistencias. Actuación que coronó con el gol del título de la Champions League.

De acuerdo al diario Marca, la entidad ‘blanca’ deberá resolver en los próximos días el último escollo de la operación: la extensión de la nueva vinculación. El club le propuso renovar hasta 2028, pero Vinicius prefería una duración algo menor, en concreto hasta 2026 o 2027.

Sin embargo, ello no representaría demasiado problemas o no llevaría más tiempo. “Le toca renovar, vamos a intentar hacerlo lo antes posible”, afirmó Florentino Pérez en ‘El Chiringuito’. “No hay ningún problema. Ofertas seguro que tiene pero él siempre dice que no se mueve del Real Madrid, es feliz aquí. Se ha hecho hombre”, añadió.





