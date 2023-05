La final de la Copa del Rey que el Real Madrid le ganó a Osasuna el último sábado en La Cartuja no solo dejó el doblete de Rodrygo Goes para coronarse campeón, sino también quedaron en el registro las jugadas ‘diabólicas’ de Vinicius Junior que fueron determinantes para alcanzar el título. Sin embargo, no fue lo único por lo que el brasileño dio de que hablar. Según han revelado los jugadores del elenco navarro, el astro los provocó durante muchos tramos del encuentro y hasta llegó a menospreciarlos.

“No van a ganar la Copa porque son un equipo pequeño”. Esa fue la frase que el delantero del Real Madrid soltó en la final de Sevilla, según Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. El argentino no soportó el desprecio del brasileño y fue a buscarlo al final del primer tiempo, hecho que terminó en una trifulca en la boca del túnel entre ambos equipos titulares.

“Estuve hablando con Nacho y con Lucas Vázquez, saben la clase de persona que soy, me conocen. Me enfadaron muchísimo las palabras que dijo, él ya lo sabe y no las voy a decir”, dijo el delantero, de 29 años, en declaraciones a El Chiringuito.

“Vinicius es un gran jugador, me encanta que lo cuide la Liga y lo cuiden todos, pero él también debe cuidar el respeto, que es importante. Él está en un club grande y no hay que abusar de eso”, agregó el ‘Chimy’ Ávila al final del partido en La Cartuja de Sevilla.

La frase de menosprecio no fue lo único que hizo Vinicius para provocar al rival. En las imágenes de TV, se apreció cómo el extremo brasileño se dio media vuelta en su carrera de la celebración y gesticuló hacia el jugador de Osasuna que más cerca estaba, Lucas Torró.

A pesar de su comportamiento, en el Osasuna reconocieron que Vinicius es un gran jugador y que fue determinante en la final de la Copa del Rey. “Es imparable. He sufrido con la amarilla”, admitió Jon Moncayola, tras el encuentro en la cadena radial de Cope en España. ”Da rabia perder después de haber llegado hasta aquí. Otra vez será”, añadió sobre el partido entre ambos.

Vinicius Junior ganó su primera Copa del Rey con Real Madrid. (Foto: Getty Images)





