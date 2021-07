Real Madrid debe tomar una decisión importante en torno a Vinicius Junior. Este viernes, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comunicó al club sobre la convocatoria del delantero para la selección olímpica que participará en Tokio 2020. De momento, el jugador forma parte del plantel que participa en la Copa América.

La presencia del atacante en la cita olímpica está condicionada a la decisión del comando técnico encabezado por Carlo Ancelotti. Por ello, la ‘Casa blanca’ aún no responde a la petición envidada desde las oficinas de la CBF. El DT italiano determinará si necesita al jugador para realizar la pretemporada o si tiene el permiso para representar a su país en Japón.

Desde Brasil hay optimismo con la participación de Vinicius Junior en el certamen que se desarrollará en la capital nipona. No obstante, existen un par de antecedentes relacionados a permisos denegados del lado de Real Madrid. El primero tiene que ver con la ausencia del ex Flamengo en el Preolímpico y la segunda con desestimar el llamado de Rodrygo Goes a los Juegos Olímpicos.

Encima, la página de Globo Esporte recordó que la selección brasileña olímpica ya perdió a dos jugadores porque no recibieron los permisos de sus respectivos clubes: Pedro, quien pertenece a las filas del ‘Fla’ y Gerson, que recientemente ha sido incorporado al Olympique Marsella de la Ligue 1 francesa.

¿Vinicius Junior tiene posibilidades de ir a Tokio 2020?

La principal preocupación del comando técnico de Real Madrid pasa por el tema físico con Vinicius Junior. El atacante tendrá poco tiempo para descansar, pues actualmente está en la Copa América (solo ha jugado 35 minutos en cuatro partidos), luego se concentrará en los Juegos Olímpicos y el inicio de la temporada en España está planeado para mediados de agosto.

En caso el desgaste no se demasiado, ‘Vini’ se sumará a los españoles Marco Asensio, Dani Ceballos, Jesús Vallejos y al japonés Takefusa Kubo como los jugadores del cuadro Blanco en los Juegos Olímpicos.

A la espera de la respuesta de Real Madrid, Vinicuis Juniors se pronunció en redes sociales para expresar la felicidad de asistir al certamen en Asia: “Feliz por la convocatoria para los Juegos Olímpicos. ¡Haciendo realidad otro sueño!”, escribió en Instagram.

