Vinicius Junior es uno de los futbolistas más destacados en la presente temporada del Real Madrid, a tal punto de convertirse en uno de los goleadores de LaLiga Santander gracias a su buen desempeño dentro del terreno de juego. En este momento, suma 8 goles en los 13 partidos que ha disputado con la camiseta ‘merengue’. Sin embargo, el atacante brasileño es consciente que parte de su éxito en la capital de España se lo debe a Carlo Ancelotti, técnico que logró potenciarlo.

Sobre su relación con el DT italiano señaló lo siguiente: “Solari, Zidane y ahora Carlo. Con él tengo más confianza, más minutos, más tiempo para hacer las cosas bien. Tres años entrenando mucho y teniendo muchos minutos me ha ayudado bastante también”. Y agregó: “Ahora Ancelotti ha llegado y me ha dado la confianza que necesito”.

Ante la consulta sobre si se consideraba el mejor jugador del campeonato, señaló que hacía caso omiso y que se encontraba enfocado en su trabajo. “Es la gente la que lo dice. Yo siempre estoy centrado en ayudar al club y en dar mi mejor versión”, afirmó.

“Estoy muy contento por mi inicio de temporada. Quiero seguir así para ayudar al equipo a ganar muchas cosas esta temporada. Yo no bajo nunca la cabeza. Siempre quiero seguir peleando y ayudar al equipo”, añadió.

Del mismo modo, también se animó a hablar sobre sus compañeros, quienes lo respaldan en el vestuario: “Siempre me dan la fuerza que necesito. No fue un jugador solo, no fue el entrenador solo, fueron todos. Me animaron para poder estar en mi mejor versión y ayudar siempre”.

Por otro lado, se refirió a la dupla que conforma con el delantero francés Karim Benzema. “Estamos jugando bastante más tiempo juntos. Ya sabemos qué va a hacer el otro. Es un grandísimo jugador, me encanta jugar con él, siempre me ayuda, quiero seguir jugando con él para hacer una gran temporada”, dijo.

Asimismo, Vinicius espera que su amigo se haga con el Balón de Oro 2021 y se animó a soñar con tener el suyo más adelante: “Ojalá que pueda ganarlo. Todos los jugadores sueñan con ser Balón de Oro algún día. Yo sigo trabajando, tengo mucho tiempo en el fútbol para hacer muchas cosas, para dar mi mejor versión y para estar bien conmigo mismo, que es lo más importante”.

Por último, el atacante habló sobre su futuro en el Santiago Bernabéu. “Todos los jugadores quieren jugar aquí mucho tiempo. Tengo la suerte de llevar tres años y quiero estar mucho más. Quiero hacer una gran carrera como hizo Cristiano Ronaldo, Sergio (Ramos), como está haciendo Marcelo. Quiero estar tanto tiempo como ellos”, admitió.

En relación al tema, aseguró: “Tengo el contrato que firmé con 16 años. Yo tengo que seguir trabajando para jugar aquí mucho tiempo. Muchos jugadores pagarían por estar aquí. Tengo la cabeza tranquila. Este es el mejor club del mundo y quiero estar aquí mucho tiempo”.

“Todos los jugadores quieren ganar dinero, eso está claro. Pero yo estoy muy centrado en lo que hago dentro del campo. Mi padre y mi madre me lo dicen: lo importante es jugar al fútbol. Yo quiero siempre estar jugando”, finalizó.





