Siempre fue más madridista que la propia Diosa Cibeles. El exresponsable de la secretaría técnica del Barça para EEUU y Sudamérica, André Cury, ha sido desmentido tras afirmar en una entrevista en el programa telefónico ‘Qué T’´hi Jugues de SER Catalunya’ que Vinicius Junior “era culé”. A través de unos mensajes en ‘WhatsApp’, el brasileño muestra a su agente lo feliz que estaba por firmar en el “mejor equipo del mundo”.

El diario ‘AS’ tuvo acceso a una conversación privada de Vinicius con su agente, Lucas Mineiro, el 21 de abril de 2017. En los pantallazos de ese diálogo, se ve como el jugador le había trasladado a su agente que fichar por el Madrid era un sueño.

Cuando Lucas Mineiro le contó que el fichaje estaba hecho, Vinicius le dio dos respuestas textuales que dejan en entredicho la versión de Cury: “Vamos pro maior do mundo” (Vamos al mejor equipo del Mundo), y “Real Papito”.

En ese mismo verano, el Real Madrid hizo oficial el fichaje de Vinicius por el club ‘blanco’ por 45 millones de euros procedente del Flamengo. El extremo, a la fecha, es uno de los futbolistas más importantes de Ancelotti.

“Lo de Cury es una rabieta por no haber aceptado la oferta del Barça. Es la reacción propia de alguien que no acepta que Vini prefiriese el Madrid”, explican a AS en el entorno del crack brasileño de 21 años.

Su fichaje estaba cerrado por el Barcelona

Además, Cury aseguró en ese diálogo que Vini Jr estaba apalabrado por el Barça antes de que apareciera el Real Madrid con una ofera mejor. “Vinicius estaba fichado por el Barça. Los dos agentes del jugador eran muy amigos míos. Este tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos”, aseguró.

