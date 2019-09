En Real Madrid destacan su juego: "Vinicius Junior tiene que pensar en el Balón de Oro"

Vinicius Junior tiene la ilusión de ganarlo todo con la camiseta del Real Madrid. Hasta el momento no ha levantado títulos como jugador merengue y la tiene difícil para ser titular ya que hay dura competencia en la delantera como Gareth Bale, Lucas Vázquez y Eden Hazard. No obstante, sus propios compañeros consideran que el joven brasilero bien puede hacer historia con la camiseta merengue en el pecho.

Uno de los que le tiene más fe a Vinicius Junior en Real Madrid es Casemiro, su también compañero en la Selección de Brasil. Ambos tuvieron minutos el último martes frente a Perú en duelo amistoso internacional FIFA en la ciudad de Los Angeles (1-0) y tras el encuentro el volante destacó las cualidades del ex atacante del Flamengo. Sabe de lo que es capaz con el balón a sus pies.

" Vinicius tiene una cabeza muy amoblada, por así decirlo. El año pasado ha sorprendido a muchos que no lo conocían. No es normal que alguien con 19 años de edad haga lo que hasta el momento ha hecho en el Madrid. La otra vez le dije que tiene todo para ser titular en el equipo", fue lo que indicó el volante, en palabras que rescata el diario AS, luego del cotejo de la 'Canarinha'.

'Vini' y lo que puede alcanzar como jugador del Real Madrid

Asimismo, sostuvo que si sigue por el mismo camino en la 'Casa Blanca', bien puede llevar grandes trofeos individuales. "Hay que pensar en grande. En el Balón de Oro. En el 11 de gala de la FIFA. Es joven, pero no se debe poner mucha presión sobre su espalda. No puede quemar etapas rápido porque hace dos años jugaba en juveniles del Flamengo", añadió.

Por otra parte y luego de jugar los últimos minutos en el Brasil ante Perú, Vinicius Junior tomará vuelo rumbo a Madrid para reintegrarse a los trabajos de su club bajo las ordenes de Zinedine Zidane. Este sábado 14 de octubre se mide ante el Levante en el Estadio Santiago Bernabéu.

