El plan perfecto para convertir a Vinicius Junior en un goleador de pura clase

Vinicius emociona a la grada del Bernabéu. Tiene la sangre de Brasil en el ADN. Toma la pelota, la dribla, burla rivales con naturalidad, pero a la hora de encontrarse con el arco, el delantero se marea y no logra el objetivo: marcar goles a favor para el Real Madrid. El fanático no está molesto con él, aunque sí espera que convierta tantos de cara al futuro. Jorge Valdano, con pasado en el equipo madridista, ha contado como convirtieron a Raúl González Blanco en un pura clase y a la fecha, uno de los mejores delanteros de la historia de la ‘Casa Blanca’.



"Cuando Raúl se encontraba en el momento de Vinicius, le teníamos todo el día corrigiendo la definición como un loco cuando debutó en el Real Madrid. El gol claro que se entrena y Vinicius lo hará y mejorará, le falta parar y levantar la cabeza", aseguró el ex dirigente del club, quien espera que el brasileño se convierta en un referente para todos los madridistas.



"El Madrid se ha caracterizado por la efectividad cuando tenía en su equipo a un tipo [Cristiano Ronaldo] que te metía goles con una facilidad tremenda. Ese tipo ya no está. El Barça tiene un súper clase y el Madrid ya no lo tiene; es algo crítico para el Real Madrid la marcha de Cristiano", concluyó Valdano. Vinicius Junior encorazona a los fanáticos, los goles se espera que lleguen para calmar la incertidumbre que genera el equipo en la actualidad.



Por otro lado, el técnico de Brasil, Tite, convocó este jueves a Vinicius y dejó fuera a Marcelo - ambos del Real Madrid - para los próximos amistosos ante Panamá y República Checa, fundamentales en la preparación para la Copa América Brasil 2019.



Tite no reveló si Vinicius, de apenas 18 años, será titular en los encuentros y pidió "mucha calma" para no crear "demasiadas expectativas" con su estreno en la selección.



Formado en las juveniles del Flamengo, Vinicius debutó con el Madrid a finales de septiembre y entró en los libros de historia del equipo blanco, convirtiéndose en el tercer jugador más joven (18 años y 152 días) en ser titular con el Real Madrid en Champions Leagye, superado únicamente por Raúl González e Iker Casillas, que lo hicieron también con 18 años cumplidos, pero con menos días.



