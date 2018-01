En la Brasil sub17 del año pasado, el nombre de Vinicius Junior resaltó. Terminado el torneo, el brasileño fue fichado por el Real Madrid por la suma de 40 millones de euros. El convenio con Flamengo , club al que pertenecía el futbolista, instaba a que el futbolista se quede en su país natal para adquirir ritmo profesional.

Sin embargo, el tiempo de adquirir experiencia está por acabar, y Vinicius Junior debe sumarse en julio al plantel español, apenas cumpla 18 años. Pero esto podría no ser así por pedido del futbolista.

"Vinicius permanecerá en su club actual hasta julio de 2019, aunque podrá jugar antes en el Real Madrid si lo acuerdan ambos clubes", se informó en el comunicado emitido por por el cuadro merengue.

¿Qué es lo que quiere Vinicius?



"Mi plan es seguir en Flamengo y madurar bastante. Ayudar toda la temporada. No sé cómo va a quedar, pero si dependiera de mí, me quedaría en Flamengo para ayudar a todos que siempre me ayudaron. Tengo mucho que dar", confesó el delantero brasileño.

Vinicius deberá ganarse la confianza del nuevo técnico del Flamengo para poder ganarse un lugar y sumar minutos de juego, lo cual le hace falta.