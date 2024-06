Este lunes 10 de junio, tres hinchas del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión por realizar insultos racistas contra Vinícius Júnior, durante un partido de LaLiga, con el Real Madrid, en mayo de 2023, en el estadio de Mestalla. Este caso desató indignación a nivel mundial. Tras conocer la reciente sentencia, el futbolista se expresó con firmeza, reiterando su compromiso de combatir la discriminación y contribuir a esta consigna histórica.

Vini destacó la relevancia de su batalla, señalando que su misión va más allá de solo jugar al fútbol. Además, declaró ser un opositor decidido del racismo: “Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al fútbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas”.

El delantero expresó su deseo de que esta resolución infunda temor y vergüenza en las personas racistas, llevándolos a reevaluar sus actitudes. Advirtió que permanecerá activo, en esta pugna por la igualdad, si no cambian. También expresó su gratitud hacia su club y LaLiga por el apoyo recibido en este combate, el cual seguirá llevando adelante.

“Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir...”, concluyó Vinícius.

Finalmente, en el comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se informó que los tres hombres, quienes admitieron su participación en los hechos, tampoco podrán acceder a los estadios durante los partidos de la liga española o de la selección del mencionado país, por dos años.





Presidente de LaLiga se pronunció tras la condena a aficionados del Valencia

Javier Tebas, presidente de LaLiga, expresó su apoyo a la sentencia impuesta a tres seguidores del Valencia, quienes recibieron una pena de ocho meses de prisión y una prohibición de dos años para entrar a los estadios de fútbol españoles, por proferir insultos racistas hacia Vinícius Júnior. El dirigente enfatizó que su administración continuará combatiendo activamente este tipo de comportamientos.

“Esta sentencia es una gran noticia para la lucha contra el racismo en España, ya que repara el daño sufrido por Vinicius Jr. y lanza un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a insultar de que LaLiga les detectará, denunciará y habrá consecuencias penales para ellos”, manifestó Tebas.

Vinícius Júnior y la selección de Brasil

Brasil, tras su victoria de 3-2 sobre México en un encuentro amistoso internacional celebrado en el Kyle Field de Texas, con la participación de Vinícius Júnior, se alista para su último partido preparatorio antes de la Copa América. La selección brasileña se medirá con Estados Unidos el miércoles 12 de junio en el Camping World Stadium de Florida, como parte de su puesta a punto final para el torneo continental que se desarrollará del 20 de junio al 14 de julio.

Vinícius Júnior, de Real Madrid, tiene un valor de 250 millones. (Foto: Real Madrid)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Mbappé se desahoga y ajusta cuentas con el PSG en su primera aparición pública como madridista.