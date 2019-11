Ha jugado 45 minutos de 540 minutos posibles de Champions y ha estado en ocho encuentros de 14 posibles con el Real Madrid. Queda claro entonces que Vinicius Junior no tiene un sitio en el equipo de Zinedine Zidane y que luego de una temporada y media en el club, Florentino Pérez comienza a visualizar que no es la promesa que se pensaba en un mediano plazo.

El delantero no mete goles (uno en la temporada), tampoco tiene buenos pases y sus regates tan solo recuerdan el paso de Robinho por el Santiago Bernabéu. En ese sentido, la directiva madridista comienza a verlo como una moneda de cambio en el mercado de fichajes de invierno o de verano. Se le acabó el crédito a ‘Vini’ y se esperan ofertas en el ‘Viejo Continente’.

Presente de Vinicius

Si bien es cierto que tiene 19 años, Rodrygo - ya con un año menos - lleva cinco anotaciones, cuatro más que el ex Flamengo. El ex Santos ha generado una aprobación de parte de ‘Zizou’ al considerarlo un atacante que puede generar mayor peligro, a diferencia de Vinicius, quien no se ha adaptado a la vida en Madrid y tampoco al juego en el fútbol de España.

Con un pasaporte extracomunitario, la otra posibilidad es que ‘Vini’ sea préstamo a un cuadro de LaLiga para que coja ritmo de juego para luego volver al Real Madrid. No obstante, con el deseo de tener a Kylian Mbappé y Neymar en el Madrid, ¿hasta cuándo lo esperan al jugador que tampoco estará en cuenta para Tité en la Selección de Brasil?

Vinicius Junior tiene un contrato con el Real Madrid hasta el 2025, por lo que aún puede quedarle algún tiempo en el futuro. El presente dice que no tiene sitio. Y punto.

