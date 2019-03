Vinicius no se guardó nada: "Es un poco distinto que te hable Zidane a que te hable Solari"

Pocos se lo esperaban, pues fue el técnico que se la jugó por él y quien le dio la oportunidad de irrumpir en el primer equipo del Real Madrid , al punto de convertirse en un momento en la figura excluyente del equipo. Vinicius Junior hizo un repaso de los técnicos que le tocaron en este aún corto tiempo en la 'Casa Blanca' y sorprendió a todos al hablar de Solari y Zidane.

Primero, desde luego, se refirió a Julen Lopetegui, el estratega que le dio la bienvenida en el Madrid, aunque quien también lo hizo jugar en el Castilla (la filial del primer equipo).



"Bueno, acababa de llegar. Julen es un grandísimo entrenador, pero no consiguió hacer las cosas bien. Siempre que hablaba conmigo me daba los mejores consejos para progresar", dijo el brasileño de 18 años en entrevista al 'Larguero' de Cadena Ser.



Luego le llegó el momento de hablar de Solari y el paso a Zidane en esta última semana. Así se refirió 'Vini' al cambio de estratega.



"Solari me dio la ocasión de jugar, de hacer mi trabajo y tengo un cariño mayor por él. Me decía que haciendo las cosas bien en el Castilla jugaría en el primer equipo. Luego, cuando llegó al primer equipo, me dio la oportunidad que me había prometido", apuntó.



"He visto videos de Zidane como jugador y era increíble. Casemiro me decía que cuando va a hablar con Zidane estaba nervioso. Es un poco distinto que te hable Zidane a que te hable Solari. Es una leyenda, ganó todo y es especial. A mí me dijo que tuviese tranquilidad con la lesión para volver más fuerte", agregó.

