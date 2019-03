El pedido de Sergio Ramos a Solari que incluye a Bale en el Real Madrid

¿Será cierto? Algunos medios de España lo aseveran a solo horas de jugarse el Real Madrid vs. Ajax por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. ¿El pedido? Que Gareth Bale no alineé más como titular en los encuentros de vida o muerte para los madridistas. La solicitud llega de parte de Sergio Ramos y va hacia el técnico Santiago Solari, quien tendría los días contados en la institución si no clasifica a los cuartos de final.



¿El motivo? La apatía que tiene Bale en los partidos y con sus compañeros. El galés luce desentendido de la responsabilidad en la presente temporada, se siente incómodo con su situación en el club y nunca ha jugado tal como lo esperaba Florentino Pérez, el que se cierra un poco más a su venta de cara a la próxima temporada en el ‘Viejo Continente’.



De acuerdo a los mismos medios, Ramos ha pedido expresamente a Modric, Vinicius Junior y otros compañeros que Solari asiente ese pedido, el cual se verá en este partido de octavos de final de la Champions League. Bale tendría los días contados en el Real Madrid, cuando solo queda la posibilidad de regresar a la Premier League de cara al 2019-2020.



Real Madrid y Ajax se juegan el pase a los cuartos de final de la Champions League. Solari está en el Día D de su etapa como técnico madridista, ¿alineará a Bale?



► ¡Frenkie, estamos contigo! El deseo de Messi y el vestuario del Barça para el Real Madrid vs Ajax de hoy



► No Ramos, no 'party': el terrible antecedente del Real Madrid en Champions cada vez que Sergio no juega



► Horarios, canales y cómo ver hoy el Real Madrid vs Ajax por Champions League 2019 desde el Bernabéu.



► Con Vinicius Junior y Frenkie de Jong: Real Madrid vs Ajax chocan hoy en el Bernabéu por Champions League 2019