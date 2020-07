Para no creer. Y es probable que no salga para el segundo tiempo. En un primer tiempo en el que el cuadro visitante arrancó como un avión, pero que Benzema se encargó de hacerlo aterrizar, lo más resaltante de los primeros 45 minutos del Real Madrid vs Alavés estuvo del lado del árbitro. Esta vez no por alguna polémica, sino por un choque involuntario que terminó por lesionarlo.

Sobre los 28 minutos de la primera mitad en el Di Stéfano, el juez Gil Manzano chocó con el delantero Lucas Pérez, lo que le ocasionó al colegiado una torcedura de tobillo que no lo dejó seguir con normalidad el compromiso. Es más, en la pausa por la hidratación, tuvo que se atendido y vendado por los médicos de la ‘Casa Blanca’.

Gil Manzano tuvo que ser vendado durante la pausa de hidratación. (Foto: captura DirecTV)

LA PREVIA DEL PARTIDO

Este viernes el Real Madrid conoció el camino que tendrá que recorrer en la Champions League en busca de su ‘Orejona’ número 14. Los de Zidane, primero, tendrán que darle vuelta a la eliminatoria frente al Manchester City en Inglaterra para luego pensar en enfrentar al ganador de la llave entre Juventus y Lyon. Se aproxima un posible choque entre los ‘blancos’ y su ídolo Cristiano Ronaldo.

El equipo comandado por ‘Zizou’ ha ganado todos los compromisos (siete) desde que el fútbol volvió a España. Los 21 puntos obtenidos y los tropiezos del elenco catalán dejaron en la cima del certamen a la ‘Casa blanca’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

España: conoce la clave de Sergio Ramos para poder realizar cabezazos más potentes | VIDEO