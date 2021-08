Nueva baja para la defensa y la oportunidad será para el canterano Miguel Gutiérrez, quien deberá aprovechar las chances que le indica ‘Carletto’. El brasileño Marcelo, capitán del conjunto madridista, será baja en el primer partido de la temporada del Real Madrid vs Alavés por LaLiga Santander, tras lesionarse en la sesión del jueves, como desveló el técnico italiano Carlo Ancelotti.

El Real Madrid debutará en Mendizorroza en la primera jornada de LaLiga, midiéndose al Alavés sin el francés Ferland Mendy y con la baja de última hora del Marcelo.

“Hemos evaluado a los jugadores y hemos puesto una pretemporada con bastante carga, lo han hecho bien, estamos recuperando jugadores importantes como Carvajal o Mendy pero hemos tenido un pequeño problema con Marcelo ayer”, reconoció Ancelotti antes de que el Real Madrid publique un parte médico que informe de la dolencia.

“Lo sentimos pero va a recuperar pronto”, deseó el técnico italiano que defendió que “la condición física es buena en este momento” en su plantilla, confiado en que no se repita la plaga de lesiones que sufrió Zinedine Zidane en su última temporada.

Para el día de su regreso oficial al Real Madrid, a Ancelotti tan solo le queda el canterano Miguel Gutiérrez como lateral izquierdo. “Es muy bien lateral, con talento, que ya ha jugado algunos partidos y no tiene problema para jugar con el Real Madrid”.

Ancelotti, feliz con su plantilla

“Lo siento, pero de este tema no puedo hablar. Con el presidente hablo de todo casi todos los días”, dijo Ancelotti ante la insistencia en el nombre de Mbappé en su conferencia de prensa, a la víspera de su debut en el campeonato español.

El italiano elogió al plantel del que dispone en su regreso al Real Madrid, antes que elogiar las virtudes del delantero francés del PSG y su situación actual. “No me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Tengo que decir que me gusta mucho mi plantilla porque es una buena mezcla de veteranos con jóvenes con muchas ganas y entusiasmo”, destacó.





