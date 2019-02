No solo viene Barça, también Atlético: los cracks del Madrid que están en capilla y podrían perderse el derbi

El Real Madrid vs Alavés es la gran oportunidad para Santiago Solari de recortar diferencias en LaLiga Santander 2019 con el líder FC Barcelona. Sin embargo, el entrenador argentino debe pedir hasta a tres de sus jugadores que se cuiden de recibir una amarilla porque podrían perderse el derbi del próximo sábado ante el Atlético de Madrid.



Sergio Ramos , Luka Modric y Nacho son los cracks que empezarán el Real Madrid vs Alavés en capilla. De ser amonestados, no estarían ante el Atlético de Madrid y significarían una gran baja para Solari. Es por eso que no se descarta que el DT argentino les dé descanso en esta jornada a pesar de que figuran en la convocatoria.

Real Madrid y Alavés jugarán en el estadio Santiago Bernabéu en un choque que está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana y 08:45 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV y Movistar Partidazo en España.



Real Madrid llega a este partido de Liga Santander 2019 luego de un gran triunfo por 4-2 ante Espanyol en Cornella. En la tabla de posiciones, el equipo de Santiago Solari se ubica en el puesto tercero a 11 puntos del líder Barcelona. Por su parte, el Alavés viene de una derrota ante el Rayo Vallecano por 1-0.

Tras el Real Madrid vs Alavés, otra dura prueba que viene para el equipo de Solari son las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona este miércoles 6 de febrero en Camp Nou.