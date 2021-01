En la antesala del Real Madrid vs. Alcoyano, Zinedine Zidane tuvo el tradicional contacto virtual con los medios de prensa. Durante la conversación, el entrenador fue consultado sobre la situación de los jugadores que pertenecieron al primer equipo y ahora destacan en sus nuevos clubes como Luka Jovic, Sergio Reguilón o Achraf Hakimi.

“La culpa siempre la tengo yo, como siempre. Lo fácil es decir que la culpa la tiene el entrenador. El Madrid es difícil, lo he vivido como jugador. Hay momentos que los jugadores cuando se quedan aquí saben lo que tienen, es el Real Madrid, es difícil. Y luego hay momentos que el jugador tiene que salir a demostrar”, se defendió el francés.

Zidane profundizó en el caso específico de Jovic, quien debutó con un doblete en Eintracht Frankfurt. “Creo que ha sido una buena opción comprar a Luka y me alegro por él, para que un día haga lo mismo aquí. Pero jugar fuera y dentro es distinto. Aquí siempre hay una competencia muy fuerte, pero la culpa de eso no la tiene el entrenador”, añadió.

De otro lado, el técnico evitó tocar el asunto de las eventuales incorporaciones para el próximo mercado de fichajes. En las últimas horas, la propia prensa española aseguró que David Alaba será una de las primeras incorporaciones del club y Kylian Mbappé también tiene opciones de arribar al Santiago Bernabéu.

“Me vas a preguntar por un jugador que no es mío, lo que me interesa es el partido de mañana. Entiendo que se pueda hablar, pero lo siento. Cada uno tiene un contrato y no es bueno meterse en las cosas de los jugadores que no son tuyos”, explicó el estratega de Real Madrid.

Finalmente, Zidane volvió a renovar la confianza a Eden Hazard. “Siempre está motivado, eso seguro. Ha sido un jugador que no sabía lo que era estar lesionado y ahora se complica. Volver a su nivel... es largo, pero no dudo de que volverá. Hay que aguantar un poco la situación para salir engrandecido y es lo que va a ser. No dudo ni un minuto”, concluyó.

