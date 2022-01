Real Madrid y Alcoyano se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 5 de enero por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio El Collao de la localidad de Alcoy (Alicante). El partido está programado para las 3:30 de la tarde (hora peruana y 09:30 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV Sports y DAZN para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

La cabalgata de Reyes más antigua de España, que contempla 137 ediciones en Alcoy, dará paso este miércoles al partido de fútbol más importante del año en la ciudad y que medirá en la Copa del Rey al Alcoyano y al Real Madrid.

El encuentro repite el disputado hace doce meses, el 21 de enero de 2021, en la misma competición y en el que el conjunto local eliminó al madrileño en la prórroga, lo que ha incrementado, más si cabe, la expectación en una jornada festiva completa y con la presencia de la gente que el año pasado no pudo disfrutar del choque por la covid-19.

Real Madrid vs. Alcoyano: horarios y canales del partido

PAÍS HORA CANAL Perú 15:30 DIRECTV Sports Colombia 15:30 DIRECTV Sports Ecuador 15:30 DIRECTV Sports Argentina 17:30 DIRECTV Sports Chile 17:30 DIRECTV Sports Uruguay 17:30 DIRECTV Sports México 16:30 SKY Sports España 21:30 DAZN

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que tras hablar con sus jugadores de la última eliminación de Copa del Rey, ante un Alcoyano con el que se reencuentra un año después, ha visto que hay “una herida que sigue abierta” y adelantó que pondrá el mejor equipo del que dispone para evitar un susto.

“No he visto el partido del año pasado pero sé lo que ha pasado porque me lo han contado los jugadores. La derrota con el Alcoyano es una herida que sigue abierta, en un momento complicado de la temporada. Saben mejor que yo lo que pasó y lo que no tiene que pasar mañana”, aseguró en rueda de prensa.

El técnico madridista marcó la Copa del Rey que ya ganó en su primera etapa en el banquillo blanco como objetivo esta temporada. “Es un partido distinto, una eliminatoria directa que jugamos fuera en una competición diferente como la Copa. No es trampa pero sí distinta a otras porque te juegas en un partido una competición que el objetivo es ganarla”.

Pidió a sus jugadores que muestren más que su calidad, “que en teoría es superior”, porque advirtió que el encuentro “exige concentración, ganar los duelos y estar atentos en balón parado”.

Confirmó Ancelotti las “bajas por molestias tras el partido ante el Getafe” de Karim Benzema, Luka Modric y Ferland Mendy y el descarte de Thibaut Courtois para dar la oportunidad a Andriy Lunin. “Es el único que no va a jugar porque quiero dar minutos a Lunin”.

“Quiero ser claro, es un partido en el que quiero dar minutos solo a un jugador Lunin, el resto voy a meter el mejor equipo posible porque lo vamos a tomar muy en serio. No es un partido para dar minutos a los que han jugado menos. Tenemos bajas por molestias pero el equipo va a ser el mejor posible”, dijo.





