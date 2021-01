Julen Lopetegui fue entrenador del Real Madrid en 2018. El hoy técnico del Sevilla llegó a Valdebebas en reemplazo de Zinedine Zidane para continuar cosechando gloria. Lamentablemente, los resultados no lo acompañaron y solo tres meses después de haber fichado por el vigente campeón de LaLiga, el presidente Florentino Pérez decidió destituirlo, decisión que cayó muy mal en uno de los referentes del vestuario blanco: Toni Kroos.

El volante alemán se sintió muy dolido por la salida de Lopetegui del banquillo del Real Madrid en octubre de 2018. Según su confesión en el podcast ‘Einfach mal Luppen’, en el que participa semana a semana con su hermano Félix, Kroos sufrió al saber que se iba un “un técnico y persona de primer nivel” como el estratega español.

“La destitución de Lopetegui fue la que más me dolió personalmente porque es un técnico y una persona de primer nivel. Tuvo un momento de mierda cuando se convirtió en entrenador aquí. Me alegré muchísimo por él cuando ganó la Europa League con el Sevilla. Se lo merecía”, aseguró el exjugador del Bayern de Munich.

No se trata de la primera vez que Toni Kroos respalda públicamente a Lopetegui. Cabe recordar que hace un par de años, el mediocampista alemán elogió el trabajo del de Guipúzcoa tras su salida del Real Madrid.

“Creo que él hizo un gran trabajo, pero no tuvo suerte. Si no tienes resultados no es bueno para el club”, dijo en su día el campeón del mundo en Brasil 2014.

Lopetegui tuvo un buen inicio en Real Madrid tanto en LaLiga como en Champions, pese a perder la Supercopa de Europa. Sin embargo, las lesiones y la falta de gol del equipo terminaron en un Clásico perdido ante Barcelona por 5 goles a 1, lo que le costó el puesto al entrenador vasco.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR