La mejor noticias de todas en la ‘Casa Blanca’ en la previa del Real Madrid vs Atalanta por la Champions League, aunque no tiene que ver con lo deportivo estrictamente, sino con algo aún más importante: la salud. El presidente del club merengue Florentino Pérez superó el coronavirus, que contrajo hace 20 días según informó el club. Sin embargo, por precaución, no está previsto que viaje a Bérgamo este martes.

De acuerdo a información del portal madridista ‘Defensa Central’, el mandamás del Madrid, que tuvo unos ligeros síntomas aunque con el paso de los días se quedaron en un simple susto, ha dado el segundo de los dos negativos que tenía que dar para volver a la normalidad.

El positivo a coronavirus le impidió a Florentino Pérez estar en la final de la Copa del Rey de baloncesto y viajar con el primer equipo de fútbol a Huesca o Valladolid. Y también le impedirá ir hasta Bérgamo, pese a haber dado el segundo negativo que necesitaba.

Así, Florentino Pérez volverá a la total normalidad a partir de la próxima jornada de LaLiga, contra la Real Sociedad, donde ya se dejará ver en el palco del Estadio Alfredo Di Stéfano en el próximo fin de semana.

Primer asalto en Bérgamo

Real Madrid buscará poner un pie y medio en los cuartos de final de Champions League cuando este miércoles visite al Atalanta en Italia. Zinedine Zidane esperaba poder contar con la totalidad de su plantel para este encuentro; sin embargo, esto no podrá ser posible por la gran cantidad de bajas que posee, entre ellas, Karim Benzema.

Según informó ‘El Partidazo’ de COPE, ninguno de los lesionados del cuadro blanco entrenaron en la sesión matutina de este lunes. Hazard, Fede Valverde, Rodrygo, Militao, Benzema y Odriozola siguen de baja.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO