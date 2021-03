Quiere conquistar otra ‘Orejona’. Sergio Ramos fue uno de los protagonistas en la victoria del Real Madrid frente a Atalanta por la vuelta de octavos de final de la Champions League. El central destacó la madurez que alcanzó el equipo como también aclaró algunos incidentes del partido.

Real Madrid busca otra Champions League entre sus palmares. El equipo merengue selló su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras vencer (3-1) a Atalanta de Italia. Finalizado el encuentro, Sergio Ramos, que volvió al equipo titular tras superar una lesión, atendió a las cámaras de Movistar España para dejar su apreciación sobre el encuentro.

El central español fue uno de los jugadores que anotó en el encuentro vía penal por la Champions League. “La posibilidad de tirarlo ‘a lo Panenka’ estuvo ahí, pero al final pensé que era mejor asegurar porque nunca se puede subestimar al rival. Aprovecho para dedicárselo a mi mujer, que este miércoles es su cumpleaños y a mis preparadores físicos, que están siempre en la sombra”, mencionó Ramos.

Asimismo, el central fue el centro de críticas tras protagonizar una de las anécdotas del partido. Las cámaras del partido grabaron el preciso momento en el que Ramos se lamenta tras una gran acción individual de Vinicius que no terminó en gol. “Es triste que después de esa jugada tan difícil no haya metido gol, pero ha hecho un gran partido y estamos contentos por él. Se lo he dicho nada más le ha quitado ‘Zizou’. Da siempre todo cuando juega y siempre es muy positivo para nosotros”, enfatizó.

Sin embargo, Ramos aclaró que la edad nunca fue un impedimento para él. “Cuando llevas tantos años cuidándote al final coges los frutos más tarde. Siempre lo he dicho. Al final nosotros estamos donde estamos y quiero que la gente nos valore por lo que hacemos, no por la edad que tenemos”, afirmó.

Por último, las cámaras de Movistar España le preguntaron sobre su continuidad en el Real Madrid para la próxima temporada. El central aclaró que aún no tiene noticias por parte del elenco merengue. “No puedo informar de nada, pero cuando haya alguna novedad se sabrá”, finalizó.





