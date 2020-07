Eden Hazard se perderá el compromiso entre Real Madrid y Athletic Bilbao de este domingo. El volante sufrió un golpe fuerte en el tobillo que le impedirá competir en el juego por LaLiga Santander. El belga ya se había ausentado a mitad de semana contra el Getafe.

“Es verdad que Eden los últimos días está teniendo molestias y como siempre no queremos arriesgar nada. Ojalá sea poca cosa y le podamos ver de nuevo con nosotros antes del final. Va a estar fuera tres o cuatro días por esta molestia y espero que vuelva pronto”, aseguró Zinedine Zidane en conferencia de prensa.

Tras recibir varios golpes en el tobillo derecho operado, Hazard sufrió uno en el encuentro en Barcelona ante el Espanyol que le obliga a parar de nuevo en una temporada repleta de problemas físicos.

“Al final es el día a día el que muestra las molestias, no sabemos nada más que es un golpe fuerte. Los que saben, los doctores y fisios, son muy competentes y creen que es un golpe y cuestión de días. Ante el Espanyol ha recibido un golpe que le impide estar de momento bien”, reconoció.

“La verdad es que estas son las cosas que no queremos, a un jugador lesionado y que no pueda hacer su trabajo en el campo, es lo peor. Como Eden y todos cuando están lesionados, hay mucha gente para ayudar al jugador. Es su primer año aquí y quiere ayudar al equipo, cuando no puede hacerlo no está contento”, añadió.

El entrenador de Real Madrid descartó que Hazard le hayan quedado secuelas psicológicas y miedo en un tobillo que ya ha tenido que operar en dos ocasiones durante su carrera.

“No creo que tenga miedo a lesionarse, quiere jugar y estar bien para hacerlo. Cuando tiene molestias y no se ve al cien por cien es un problema para él y para todos porque queremos a Eden al máximo y que no le pase nada. Son molestias y espero que en breve salgamos de eso”, sentenció.

Con información de EFE





