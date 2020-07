Sergio Ramos anotó el único tanto luego de un pisótón de Dani García sobre Marcelo en el Real Madrid vs. Athletic Club en San Mamés y generó la crítica sobre el colegido Gil Manzano luego que este no cobre jugadas parecidas en el área rival. Las redes sociales no dejan de comentar el encuentro y los “errores” arbitrales.

La jugada que muchos reclaman es un pisotón de Sergio Ramos sobre Raúl García, pero existe un golpe que pocos vieron y que las redes sociales sacaron a relucir para demostrar los errores del árbitro.

Una agresión de Ramos sobre Dani García genera polémica. El central balnco golpeó en el cuello y derribó al centrocampista rojiblanco dentro del área bilbaína.

Las imágenes que ha colgado en su cuenta de Twitter @ZB_Media_06 y dejan mucho que pensar sobre el arbitraje en San Mamés.

Con este triunfo, el séptimo consecutivo desde la reanudación del campeonato, el Real Madrid (1º) tiene siete puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º), que juega en el estadio del Villarreal (5º).

Real Sociedad, Getafe y ahora Bilbao. En los tres últimos partido clave el conjunto madrileño ha sobrevivido gracias a la sangre fría de Ramos, de 34 años, autor este domingo de su décimo gol en Liga, con un penal convertido en el 73.

Real Madrid vs Athletic Club Bilbao: el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García (05/07/2020)