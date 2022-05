El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul elogió de entre sus rivales del próximo derbi madrileño, el domingo contra el Real Madrid al croata Luka Modric, del quien dijo que “le gusta mucho” porque comparten posición, aunque advirtió que tendrán que “estar atentos básicamente a todos” porque el conjunto blanco “es un gran equipo”.

“El Real Madrid es un gran equipo, por mi posición me gusta mucho Modric, pero tienen al goleador de la Liga y tenemos que estar atentos básicamente a todos. Es un gran equipo y la atención estará en todo momento”, aseguró De Paul, en declaraciones ofrecidas por LaLiga.

El centrocampista argentino, que apunta a titular en el derbi según los ensayos de esta semana, consideró que “siempre es lindo jugar este tipo de partidos”, porque generan “mucha expectativa”, no solo en Madrid sino “en el mundo entero”.

“Hay que entender qué es un derbi, cómo se juegan los derbis. El equipo está acostumbrado a hacerlo muy bien en este tipo de partidos y una vez más las cosas van a salir bien”, añadió De Paul.

El Atlético cayó en el duelo madrileño de la primera vuelta, por 2-0, en el Santiago Bernabéu. “Todos los partidos son diferentes. Seguramente el ‘Cholo’ (Simeone) lo tendrá muy bien estudiado e intentaremos ante sus debilidades y nuestras virtudes poder sacar la ventaja”, agregó.

Su primer temporada de ‘colchonero’

El interior de Sarandí (Argentina), que está a punto de acabar su primera temporada en el Atlético, al que llegó este verano procedente del Udinese italiano, destacó la “jerarquía” de su entrenador, Diego Simeone. “Mentalmente me ayudó mucho y creo que puedo seguir aprendiendo”, añadió De Paul, que destacó la “confianza” que tuvo en él su actual técnico para reclamar su fichaje.

Esta temporada, el Atlético no ha peleado el título y aún no ha asegurado su presencia en la próxima Liga de Campeones a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato. “No es fácil después de salir campeón seguir peleando ahí arriba, creo que el equipo lo hace, y en la Liga está todo muy parejo, estamos todos ahí después del Real Madrid, cualquiera puede terminar en el segundo lugar, que no deja de ser superimportante, así que lo vamos a intentar”, explicó.

De Paul consideró que tienen que demostrar “que el Atlético compite, que no le basta, que no se conforma” y reconoció que el balance de la temporada es mejorable.

“La valoración siempre intento hacerla cuando termina la temporada, seguramente hay muchas cosas por mejorar, nunca hay que conformarse. Nos hubiese gustado llevarnos algún título, pero entendemos que a veces competimos con grandes equipos y prepararnos para que al siguiente temporada sea aún mejor para todos y para mí también”, concluyó.





