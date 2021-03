Zinedine Zidane aseguró que la igualdad (1-1) entre Real Madrid y Atlético de Madrid todavía mantiene en carrera a su equipo en la presente temporada. El entrenador manifestó que los suyos pudieron marcharse con una victoria del estadio Wanda Metropolitano después de la buena labor que realizaron en la etapa complementaria.

“La primera parte se la han llevado, nosotros la segunda. Es merecido, tuvimos ocasiones al final. Se podía haber sacado más, pero lo bueno era hacer otra segunda parte y cambiar el partido. Es un punto, estamos vivos. Vamos a seguir peleando”, declaró el francés en la conferencia de prensa posterior al derbi, en donde el conjunto del ‘Cholo’ pierde terreno sobre el Barcelona.

En la misma línea, ‘Zizou’ indicó que el camino por recorrer en el torneo doméstico aún es largo y las situaciones de los involucrados en la lucha por el título puede cambiar. De momento, tras la jornada 26, Atlético de Madrid lidera con 59, seguido por Barcelona con 56 y su Real Madrid con 54.

“El objetivo es este, seguir. Sabemos que queda mucho, vamos a pelear hasta el final. Y siempre puede cambiar todo, estamos haciendo las cosas bien, podemos mejorar. Y es lo que vamos a hacer. Lo más importante era hacer una segunda parte diferente. La actitud de la segunda y lo que hicimos ha sido importante. Cambiar eso”, sostuvo el galo.

Finalmente, Zidane evitó entrar en la polémica sobre un posible penal que podía favorecer a Real Madrid. El árbitro del partido revisó el VAR, pero ordenó que las acciones sigan. “Como siempre, no me meto, su labor es difícil. Ha tomado esa decisión de ver la jugada y no pitar, y lo respetamos. Y ya está”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.