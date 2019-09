El único que no quiere jugar el derbi: la pesadilla de Courtois en la previa del Real Madrid vs. Atlético

► Movistar LaLiga y DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan en el Wanda por Liga Santander



Real Madrid visitará al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano con la esperanza de sacar tres puntos que le permitan colocarse en lo más alto de la Liga Santander con una ventaja importante. Esto supondrá una motivación para los jugadores de Zidane que saldrán mentalizados al campo, aunque puede que uno no.

Thibaut Courtois , ex 'colchonero', no pasa por el mejor de sus momentos. Esta temporada las críticas sobre él han recaído tras el mal inicio que tuvo el equipo blanco. Es cierto que han logrado despertar, pero eso no quita que lo comparen constantemente con Keylor Navas, quien partió al PSG en busca de minutos.

Los fanáticos del Atlético aun no perdonan al belga por firmar por el Real Madrid tras el Mundial Rusia 2018. Lo consideran una "traición", incluso han recolectado firmas para quitar de las afueras del Wanda la placa que lo indica como futbolista con más de 100 partidos jugados con el club.

El año pasado ya le lanzaron peluches de ratas desde las graderías, pero este año podría ser peor. Según indica Marca, el gesto en el que recordó los tres goles blancos al Atlético al abandonar el campo provocó que los hinchas se movilicen por las redes sociales para quitar el homenaje que tiene el portero del campo rojiblanco.

Courtois ganó con Diego Simeone LaLiga, la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa de Europa, esta última al Real Madrid, pero todo esto parece haber quedad atrás con el cambio de colores.

Real Madrid ante una prueba de fuego

Real Madrid se mide ante Atlético de Madrid este sábado desde las 2:00 p.m. (en Perú) en choque correspondiente por la séptima jornada deLiga Santander. Cara a cara, Zidane y Simeone se medirán no solo por las estadísticas entre ambos clubes, sino también por los números entre ellos, pues van así: dos triunfos para el Cholo, tres para Zinedine y tres empates

Sin Morata, pero con Diego Costa y Joao Félix como sus principales armas de ataque, el Atlético del Cholo sabe que debe hacerle frente a la columna vertebral de Zidane: Ramos, Casemiro y Benzema, quienes podrían darle más un dolor de cabeza en el Wanda Metropolitano.



