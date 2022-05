Real Madrid y Atlético de Madrid despertaron gran expectativa por el derbi de la capital de este domingo. No precisamente por la gran rivalidad que los enfrenta, sino por el tema del pasillo. A inicios de semana, el cuadro ‘Colchonero’ comunicó que no haría el homenaje al campeón de LaLiga Santander 2021-22 en el Wanda Metropolitano y hoy, luego de la comida de las directivas, el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, reveló el porqué no habrá reconocimiento para los ‘Vikingos’ en el marco de la fecha 35 del campeonato español.

En declaraciones a los medios, Cerezo explicó que el pasillo en el Metropolitano fue un tema del que se habló cuando el Real Madrid ni siquiera había sido campeón. Semejantes comentarios incomodaron a los dirigentes e hinchas.

“Durante dos o tres semanas antes de que el Madrid fuera campeón ya había ciertos artículos, comentarios y tertulias que movieron el tema del pasillo, no sé con qué razón, si buena o mala, pero nosotros hemos tenido una cosa clara: no enfrentar a nuestra afición con la del Real Madrid. Las felicitaciones las hemos hecho donde las teníamos que hacer y hemos considerado que el pasillo sería perjudicial para nuestra afición y para la del Real Madrid”, dijo el presidente del Atlético.

“Si esos comentarios no se hubieran hecho, se hubiera hecho el pasillo. Se han hecho esos comentarios y nosotros no hemos querido hacer el pasillo para no enfrentar a las dos aficiones”, agregó el mandamás del cuadro rojiblanco.

Eso sí, luego de reunirse con su par del Real Madrid, Florentino Pérez, Enrique Cerezo, no dudó en saludar al cuadro blanco por la trigésimo quinta Liga de España que consiguió la semana pasada tras golear al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu.

“Felicitamos al Madrid como le felicitamos durante la semana, tanto los directivos, como los futbolistas y los técnicos. Estamos encantados de que hayan sido campeones de liga porque se lo han merecido”, dijo el presidente de los ‘Indios’.





